Håndbold: God dag for GSS

Walter Turnowsky Lørdag, 28. december 2019 - 12:51

Hos damerne spillede GSS mod QBA/byhold klokken 18.30.

- Endelig virkede det ellers som at det stærke GSS-damehold var matchet fysisk, skriver landstræner Johannes Groth.

- Der var lagt op til en interessant kamp, med profiler indenfor damehåndbolden på begge hold. Men GSS’s tempo var alligevel for meget for QNA/byholdet, der straks straffede QNA på kontra og omsatte flere mål inden dagens gæster kom på plads. Spændingen udeblev, og det blev en klar GSS sejr på 35 - 20.

- QNA er ikke et sammenspillet hold, men med små justeringer er der gode muligheder imod NuK i morgen. Tager de sejren der, er de klar til endnu en kamp imod GSS der med sejren i dag er klar til finalen.

GSS håndbold

Også hos herrerne vandt GSS over QNA/byhold, men dominansen var ikke nær så klar.

- Anderledes gik det herrekampen, hvor begge hold havde deres perioder med stærkt spil. Fysisk blev der også gået til den på begge sider, begge hold var bestemt ikke gået på banen for at tabe. Fysisk blev det måske også en tand for meget, og der burde måske havet været en udvisning eller to mere i kampen men fløjten forblev tavs og derfor havde begge hold svært ved at regulere deres fysisk hårde spil.

- QNA førte det meste af 1. Halvleg efter stærkt spil af Marco Geisler og Marxwell Otiri Frederiksen, og unge Josef Frederiksen i målet gjorde det flot. En indskiftning af Miki Heilmann blev afgørende for GSS, og hans tilstedeværelse i angrebet blev afgørende for det flow som GSS efterfølgende kunne levere samtidig med kræfterne slap op for QNA holdet.

- Også en flot kamp af Inuk Højgaard i GSS-målet. Kampen endte 31-37 til GSS-herrerne, det bliver spændene om det bliver NuK eller QNA i finalen på søndag. Det bliver afgjort i morgen når NuK og QNA står overfor hinanden, og spiller om at komme i finalen.

De kommende kampe spilles i dag i Inussivik.