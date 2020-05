Håndboldformand rækker hånden ud til politikerne

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 02. maj 2020 - 15:19

Håndboldforbundet Taak har nu i to år arbejdet for at ændre turneringsstrukturen, så der kan spilles flere kampe om året i stedet for en turnering om året.

Formanden for håndboldforbundet Jørgen Isak Olsen siger, at planen ikke kommer til at blive realiseret i år, og det er heller ikke sikkert, om det kan realiseres i de kommende år.

Kan ikke løfte opgaven alene

- Vi i håndboldforbundet kan ikke løfte opgaven alene. Vi har behov for støtte, og det bør ske med kommunerne og landspolitikere, samtidigt med at vi selv skal søge sponsorer i ind- og udlandet. Vi har ellers kontaktet alle kommunerne, men kun én kommune svarede på vores henvendelse, siger han til Sermitsiaq.AG.

Forbundet arbejder for at danne en turnering, så alle deltagende klubber spiller hjemme- og udekampe fra oktober frem til maj, mens de fire bedstplacerede så spiller en endelig mesterskabsturnering. Håndboldforbundet modtager 2,4 millioner kroner om året, og ifølge Jørgen Isak Olsen er det langt fra nok til at etablere turneringen.

Politikerne må spærre øjnene op

- Men det kan godt lade sig gøre. Det tror jeg fuldt ud på. Men hvis der skal ske store ændringer - ikke kun i håndbold, men i alle sportsgren - så må vi have politikerne med. Politikerne må spærre øjnene op, for det er ikke længere nok at henvise til Tips og Lotto-midlerne. Vi må huske på, hvor stor en andel idrætten giver til samfundet, og der er en stor forebyggelsesarbejde bag det hele, fremhæver han.

Det betyder, at det nu stadig er uvished om, hvornår turneringsstrukturen ændres i Grønland. Grønlandsmesterskaberne er som bekendt blevet udsat på grund af coronavirus. Seniorernes mesterskaber er blevet flyttet til efteråret.