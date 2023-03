Håndboldforbundet skal promovere børns rettigheder

Merete Lindstrøm Tirsdag, 14. marts 2023 - 09:46

Fremover vil Unicef/Nakuusa pryde landsholdsspillernes trøjer. Det sker på baggrund af et nyt samarbejde mellem håndboldforbundet TAAK og Unicef.

Parterne forpligter sig til at samarbejde om at øge kendskabet til børns rettigheder, og at skabe meningsfulde og trygge fællesskaber for børn og unge i TAAK. Det skriver Unicef og TAAK i en pressemeddelelse.

Samarbejdet betyder blandt andet, at voksne i forbundet skal være bevidste om deres position som rollemodeller for børnene og at der arbejdes for håndboldforbundets vision om at unges værdiger sættes i fokus og hele landet skal være stolte af håndbolden.

Fortsat meget at gøre

Unicef har arbejdet i Grønland siden 2011 og i den tid er kendskabet til børns rettigheder blandt grønlandske børn steget markant. Men der er stadig meget at gøre i landet, hvor op imod en tredjedel af børnene faktisk mistrives, understreger parterne i pressemeddelelsen.

- I samarbejdet med TAAK skabes der en platform for at øge kendskabet til børns rettigheder blandt voksne, som er med til at rammesætte de bedste betingelser for, at børn føler sig trygge.

En del af aftalen går ud på at både trænere og spillere skal på skolebænken for at opfylde målet der er for samarbejdet.

Alle landsholdsspillere får kompetenceudvikling i børns rettigheder.

Alle landsholdsspillere ved, hvad det indebærer at være rollemodel.

Der udarbejdes et aftaledokument med landsholdsspillerne, hvilke opgaver og krav, det medfører at være rollemodel.

Unicef afholder kompetenceudvikling for landsholdsspillerne.

Aftalen der indgås, er et 3-årigt forløb og bestyrelsen glæder sig til at styrke organisationen igennem kompetenceudvikling.

- Udover at vi har planer om at vi skal have dygtige trænere håndboldfagligt, er det også meget vigtigt at vi også er med til at udbrede kendskabet til børns rettigheder, hvilket vil passe rigtig fint til vores strategi, udtaler bestyrelsesmedlem i håndboldforbundet, Eqalunnguaq Kristiansen.