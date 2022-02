Håndboldforbundet bygger et ungdomslandshold op

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 16. februar 2022 - 08:47

Grønlands Håndbold Forbund TAAK er i gang med at planlægge talentsamlinger, efter forbundet er blevet inviteret i at deltage ved i en turnering for U20-herrer til sommer.

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har nemlig søsat en ny turneringsstruktur for det nordamerikanske og caribiske forbund, NACHC, herunder for ungdomsrækkerne.

Turneringen er delt op i to, hvor Grønland er kommet i zone 2 sammen med lande som: Cuba, Guadeloupe, Haiti, Mexico, St. Kitts og Nevis, samt Trinidad og Tobago, oplyser håndboldforbundet TAAK.

Ikke siden 2009

- Turneringen vil formentlig spilles i Mexico inden juni, oplyser konsulent for håndboldforbundet, Akutaaneq Kreutzmann, til Sermitsiaq.AG. Kvindelandsholdet for U20-landshold får samme mulighed til næste år.

Udgifterne til rejsen samt opholdet vil finansieret af det Internationale Håndboldforbund, IHF. Vinderne i de to zoner skal spille en finalerunde, hvor vinderen vil kvalificere sig til IHF's turnering for udviklingsnationerne inden for sporten.

Sidste gang Grønland stillede op til turnering for et ungdomslandshold var i 2009, da U21-landsholdet spillede ved U-VM i Egypten. Dengang sluttede Grønland som nummer 18 ud af 21 deltagerlande.