Håndbold: Børnecup i Maniitsoq

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 24. juni 2021 - 16:09

I alt 160 børn skal på børnecup i håndbold i Maniitsoq fra i morgen fredag indtil søndag den 27. juni 2021. Klubberne er fra GSS og NÛK fra Nuuk, Kâgssagssuk fra Maniitsoq og SAK fra Sisimiut.

- Børnecup starter fredag kl. 12:00. Der vil børnene få læring om det at være en sportsudøver og hvor vigtigt kost er, når man dyrker sport, siger Nuka Ole Berthelsen, som er sekretær i Kâgssagssuk og arrangør af børnecup i Maniitsoq.

Andre klubber kunne ikke komme

Siden 1995 har midt regionen, Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk indført børnecup i håndbold for at opmuntre børn til at spille håndbold og til at blive bedre. Nogle gange deltager børn fra Sydgrønland eller Nordgrønland.

I år skulle K-33 fra Qaqortoq og Norsaq HC fra Aasiaat have deltaget i børnecup. Men klubberne kunne desværre ikke komme.

- Desværre kunne K-33 ikke deltage, da de ikke har fået økonomisk støtte fra kommunen. Mens Norsaq HC ikke kunne komme på grund af udfordringer i forhold til rejsen, siger Nuka Ole Berthelsen.

Et tæt program

De 160 børn har et tæt program i weekenden. Kampene starter allerede fredag eftermiddag, når børnene har fået et lille kursus i et sundt sportsliv. Instruktørerne vil være Pipaluk Møller og Emilie Spaanheden.

Program: