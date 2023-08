Håndbold: Adskillige byer får damelandsholdet på besøg

Jensine Berthelsen Torsdag, 31. august 2023 - 09:58

VM-kvalifikationen i damehåndbold blev afholdt i Inussivik, Nuuk, hvor Grønland vandt turneringen.

Hele samfundet har hyldet vores damelandshold for det fantastiske resultat, og næste skridt er deltagelse til VM i Norge til november.

MINI VM kval

Nu har bestyrelsen i håndboldforbundet TAAK i samarbejde med NunaFonden og Unicef lavet et projekt, hvor damelandsholdet rejser rundt på kysten og besøger andre byer.

- Formålet med dette projekt er, at håndboldspillere fra andre byer end Nuuk skal have

mulighed for at hilse på damelandsholdet. Det er vigtigt for os, at damelandsholdet giver en

speciel oplevelse til de byer, de kommer til.

Til eventet skal landsholdsspillerne blandt andet træne børn og unge.

Det sker i følgende byer:

Qaqortoq: 9.-10. September

Ilulissat: 16.-17. September

Aasiaat: 16.-17. September

Sisimiut: 23.-24. September

Planlægningen for lignende events i Maniitsoq og Paamiut er i gang. Datoerne fastsættes senere, oplyser Timersoqatigiit Assammik Arsartartut Kattuffiat (TAAK).