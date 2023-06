Håndbold-TV: Overophedet PC skyld i dårlig kvalitet

Made in Nuuk Production

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 07. juni 2023 - 16:45

Seere på kysten har uden tvivl lagt mærke til, at kvaliteten på udseendelserne af damernes håndboldkampe, der bliver afviklet i multihallen Inussivik, har været af varierende kvalitet.

Takulaa Streaming med Anders Berthelsen i spidsen som ejer Made in Nuuk Productions, står med ansvaret om at streame kampene, og han erkender de udfordringer, lokalvirksomheden har haft de første kampdage.

- Ja, der har været udfordringer med kvaliteten. Vi har arbejdet i døgndrift for at finde problemet og derefter løse det. Det handler om en simpel PC, der blev overophedet på grund af den vedvarende brug og på grund af høj indendørs temperatur, forklarer Anders Berthelsen.

Han forklarer endvidere, at lokalvirksomheden har løst problemet, så kvaliteten på streamingen, der også vises på KNR via et link, er bedre de næstkommende kampe.

TAAK bakker op

Det er håndboldforbundet TAAK, der har lavet en samarbejdsaftale med Takulaa Streaming op til håndboldturneringerne. Formand for TAAK, Carsten Olsen, bedyrer sin fulde opbakning til virksomheden.

- De arbejder hele tiden for at gøre forbindelsen bedre, så kvaliteten kan komme helt op igen. Fra forbundet bakker vi om dem, for de lærer virkelig meget på meget kort tid, siger Carsten Olsen og fortsætter:

- De har været professionelle hele vejen igennem og vist samarbejdsvilje helt fra starten af. Derfor bakker forbundet dem op 100 procent i deres arbejde, siger Carsten Olsen.

Takulaa Streaming understreger, at internetforbindelsen ikke fejler noget, og at kvaliteten af udseendelserne bør være af god kvalitet nu.

- Vi lærer virkelig meget af denne store opgave, som er den første af sin slags for os. Vi lærer hver dag, og udseendelserne skal nok blive bedre og bedre for hver dag der går under denne turnering, siger Anders Berthelsen.