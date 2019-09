Håndbold på japansk

Knud Fl. Larsen Søndag, 08. september 2019 - 15:30

- Jeg har det virkelig godt. Jeg er glad for at bo her. Maden er god. Træningsfaciliteterne er fine. Min lejlighed er perfekt. Nagoya, som byen hedder, hvor jeg bor, er faktisk en rigtig rar by. Der er selvfølgelig rigtig mange mennesker, men ikke noget kaos, fortæller Akutaaneq Kreutzmann.

Det har naturligvis været en stor beslutning at skifte fra Danmark til Japan. Beslutningen blev dog nemmere af, at Akutaaneq Kreutzmann havde været i Japan og set på forholdene, inden kontrakten blev

underskrevet.

I første omgang en aftale indtil slutningen af maj 2020. Træningerne er ikke så meget anderledes, end det, som Akutaaneq Kreutzmann er vant til i de forskellige danske klubber, han har repræsenteret. Det er alt det andet, der er anderledes.

Toyoda Gosei Blue Falcon

Holdet hedder Toyoda Gosei Blue Falcon. Håndboldholdene i Japan er ejet af forskellige firmaer. Så en klub kan man ikke kalde det. Toyoda Gosei som er ejerne af Toyoda Gosei Blue Falcon er en stor virksomhed, der fremstiller bilkomponenter til bilindustrien over hele verden. F.eks. plasticdele til kabinen. LED belysning, aircondition anlæg og meget mere.

Toyoda Gosei er et af Toyota Groups mange datterselskaber. Toyoda Gosei har kun det ene hold, hvor Akutaaneq Kreutzmann spiller.

Maskotten for de kommende verdensmesterskaber i Japan har rejst rundt og reklameret for stævnet. Knud Fl. Larsen

De har i sæsonen indtil nu spillet fem kampe. Vundet de tre, spillet en uafgjort og tabt en. Der er 10 hold i ligaen. Alle møder hinanden tre gange i en sæson.

Klubben satser på at komme i slutspillet hvert år og vinde ligaen i løbet af nogle år. I ligaen er der adskellige sydkoreanere. Toyoda Gosei Blue Falcon har en spiller fra Taiwan. En assistenttræner fra Spanien og så altså Akutaaneq Kreutzmann fra Grønland. Alle de øvrige er japanere.

En stor by

- Jeg bor ikke i selve Nagoya, men i en forstad, som hedder Inazawa City. Der er 2, 2 millioner indbyggere i Nagoya. 10 millioner, hvis man medregner de omkringliggende provinser. Gør man det, er det Japans tredjestørste byområde. Der er 350 km til Tokyo. Blot en time og 40 minutter med lyntog.

- Det hele er jo stadig nyt for mig. Når vi ikke træner, bruger jeg meget af min fritid på at køre rundt og se på de forskellige ting.

- Jeg elsker den frihed, som jeg har fået her. Jeg er god til at lave ting uden den stor planlægning. Alt i alt er det meget vigtigt for mig at leve sådan lidt ”fra dag til dag”. Og det kan jeg her.

Har en tolk

- I Japan spiser man altid med pinde. Det kan være ”Yakiniku”, ”Udon”, ”Yakitori”, ”Okonomiyaki” eller noget helt andet, som smager rigtig godt.

- Jeg kan endnu kun enkelte gloser og små sætninger. Jeg kommunikerer på engelsk og har næsten altid en tolk med mig.

Akutaaneq Kreutzmann sætter stor pris på den hjælpsomhed, som han møder alle steder.

- Japanerne er altid meget høflige. Nogle gange kan jeg godt tænke, at det næsten er for meget, men det er det jo ikke og det er altid på en god måde, slutter Akutaaneq Kreutzmann.

Håndbold er ikke en af de store sportsgrene

Der kan være 1000 tilskuere i Toyoda Gosei Blue Falcon Arena. I forhold til de store sportsgrene:

Baseball, fodbold, basketball og judo er det ikke ret mange.

Det Japanske Håndbold Forbund arbejder meget målrettet på at få gjort håndbolden populær. Et af tiltagene er, at de kommende verdensmesterskaber i kvindehåndbold afvikles i fem forskellige japanske byer med Kumamoto som hovedby fra den 30.11 til 15.12.