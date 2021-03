Håbet spirer i Tasiilaq

Redaktionen Søndag, 07. marts 2021 - 14:03

Hver gang landslægen toner frem og beretter om et tilfælde af COVID-19-smitte, breder nervøsiteten sig blandt Tasiilaqs borgere.

Det skriver avisen AG.

Det fortæller områdechef for Tasiilaq i Kommuneqarfik Sermersooq, Hjørdis Viberg, idet hun påpeger, at sundhedsvæsenet Tasiilaq hurtigt ville være under pres, hvis der opstod coronasmittede i byen. Derfor er det betryggende, at myndighederne tager pandemisituationen alvorligt.

- Det er min fornemmelse, at folk er glade for håndteringen af corona, siger Hjørdis Viberg.

Som et lavindkomstområde har det ramt Tasiilaq hårdt, at pandemien har sat en solid stopper for turismeudviklingen.

- Det rammer os hårdt, ingen tvivl om det. Men samtidig oplever jeg et utroligt overlevelsesgen blandt folk, der er en robusthed, der kommer til syne. Og det er en styrke i samfundet, anfører Hjørdis Viberg.

Hun fortæller, at turismeoperatørerne forsøger at være kreative og blandt andet arrangerer ture for de unge og for lokalbefolkningen.

- Der er ikke så meget ynk. Jeg må sige, at folk er tålmodige, siger områdechefen.

