Håber på at trække Danmark

Hænderne er stadig – som en refleks – på vej op over hovedet ved tanken om det flotte resultat, håndboldkvinderne leverede i de euforiske midt-juni-dage i Nuuk.

Men hverdagen har også indfundet sig igen for landstræner Anders Friis. Han er nu i analysefasen og ser samtidig fremad mod vinterens store og spændende udfordring – VM i Skandinavien i november og december.

Lige nu arbejdes der flittigt i kulisserne på – måske – at kunne samle holdet for at deltage i en cup senere på sommeren i Danmark. Det vil være en værdifuld forberedelses-turnering. Men hvis netop det specifikke arrangement skal realiseres, skal økonomien falde på plads. Og det er endnu ikke sikkert, at det sker.

- Hvordan ser du realistisk på holdets chancer for at få point ved VM?

- Vi stiller ikke op for at tabe. Vi vil altid kæmpe det bedste, vi har lært. Sådan er det, når vi har flaget på brystet. Håbet er, at vi vil være i stand til at drille et par af de andre hold. Men vi ved selvfølgelig godt, at vi ikke kan spille op mod Danmark, Norge, Sverige, Holland og de andre store nationer. Men jeg ser alligevel muligheder, når vi zoomer ind på nogle af holdene på et lavere niveau.

- Hvem tænker du på?

- Ja, nu kender jeg jo ikke Irans startopstilling til VM – eller opstillingen hos nogle af de afrikanske hold. Men jeg tænker, at deres niveau måske minder om vores, og at niveauet nok nogenlunde svarer til nogle af de hold, vi lige har mødt i Nuuk.

