»Håber meget snart på positivt nyt«

For formanden for Grønlands Politiforening er det vigtigt at understrege, at der ikke er splid mellem hjemmehørende og danske betjente i Grønland. De arbejder fint sammen.

Det skriver avisen AG.

Til gengæld er der utilfredshed med arbejdsgiveren, staten, som endnu ikke har fået rettet op på forskelle mellem tilkaldte og lokale politifolk, forklarer Bjørn Bjerregaard til AG.

Forskelle, som blandt andet omhandler tillæg, pension, ugentlig arbejdstid og overarbejdsbetaling.

Bjørn Bjerregaard var fornylig til møde i Folketinget for at fremlægge politiforeningens syn på den faglige strid, og her sammenlignede han – ifølge det talepapir, som AG har læst – den nuværende situation med den ballade, som i gamle dage udspillede sig om fødestedskriteriet:

- Fødestedskriteriet sikrede tilkaldt arbejdskraft i Grønland højere løn end folk født i Grønland mellem 1964 og 1990. Reglerne var meget forhadte på arbejdspladserne i Grønland. Det er det, der stadig sker for politiet i Grønland, forklarede Bjørn Bjerregaard, da han fik foretræde for Grønlandsudvalget.

