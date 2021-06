Håb for strandede i Nuuk: Air Greenland lejer fly fra Island

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 26. juni 2021 - 08:45

Strandede passagerer i Nuuk kan forvente at få ny rejseplan snarligt.

Air Greenland har lejet en Dash8-200 fra det islandske flyselskab, Icelandair til at supplere den daglige, indenrigstrafik ud af Nuuk.

Det oplyser Air Greenland i en pressemeddelelse.

Det gør luftfartselskabet for at sikre en hurtigere hjemrejse for de passagerer, der har været strandet i Nuuk under udrejseforbuddet frem til den 22. juni.

741 passagerer berørt

I en periode på en uge var der påbud om ikke at udrejse fra Nuuk, da der var formodning om lokal smittespredning af Covid-19 efter fund af smitte blandt medarbejdere hos Munck Gruppen.

Under udrejseforbuddet blev i alt 741 passagerer i Air Greenland berørt.

- Vi ved, hvor meget det betyder for vores, at de kan komme hjem hurtigt. Og derfor er jeg glad for, at det nu er lykkedes at indlejre en ekstra maskine, så vi så hurtigt som praktisk muligt får fløjet de passagerer, som har været strandet i Nuuk efter udrejseforbuddet, hjem til deres slutdestination, siger kommerciel direktør i Air Greenland, Henrik Søe i en pressemeddelelse.

Ombooking prioriteres

Air Greenland oplyser, at selskabet er i gang med at booke passagerer ind i det islandske fly, og nogle passagerer kan derfor forvente at modtage en ny rejseplan

-Vi beder derfor alle kunder holde øje med mail og sms. Air Greenland forventer at være færdige med ombookingerne inden mandag den 28. juni, hvor Icelandair flyet vil begynde at flyve fra Nuuk til en række forskellige destinationer rundt på kysten, oplyser Air Greenland.