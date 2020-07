Håb om handelsaftale med Storbritannien

Redaktionen Lørdag, 25. juli 2020 - 13:09

Det første udkast til en handelsaftale med Storbritannien eller United Kingdom forventer naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Steen Lynge at kunne aflevere i september.

Men det er en lang proces, skriver avisen Sermitsiaq.

- Hvordan går det med at få en handelsaftale med Storbritannien efter Brexit?

– Det går fremad med udformningen af et udkast til en handelsaftale med Det Forenede Kongerige og Nordirland, UK. Vi har haft en intern arbejdshøring, hvor også arbejdsmarkedets parter deltog, på et tidligt udkast til en forhåbentligt kommende handelsaftale. Lige nu arbejder vore embedsmænd på at tilpasse udkastet efter høringen og udforme bilag til udkastet, siger Steen Lynge til Sermitsiaq.

- Når det er gjort, skal udkastet ud i en forhåbentligt sidste høring, herunder også i Udenrigsministeriet. Herefter håber vi på, at være meget tæt på en endelig version af udkastet, som efter få tilpasninger kan forelægges Naalakkersuisut for endelige godkendelse til oversendelse til UK. Vi håber på at kunne overlevere udkastet til UK i september, oplyser Steen Lynge og tilføjer:

- På embedsmandsplan, er vores indledende uformelle opfattelse af principperne for rammerne for en kommende handelsaftale, baseret på nugældende principper for vores handel, sendt til britiske embedsmænd. Disse er bekræftet modtaget af briterne.

