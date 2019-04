Gyser-afslutning: GSS vinder over NÛK

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 04. april 2019 - 11:21

NÛK's herrerhold forspildte onsdag muligheden for at vinde over de ni-dobbelte grønlandske mestre, GSS, ved de grønlandske mesterskaber, der spilles i Nuuk i disse dage.

Få sekunder før slutfløjtet havde NÛK's herrerne bolden ved stillingen 22-22, og satsede med at spille med en ekstra markspiller. Det lykkedes ikke for de rødeblusede at score i det afgørende angreb, hvilket blev udnyttet af GSS. Venstrefløjen hos de guleblusede mandskab, Miilu Rosing, skød mod det tomme mål i de allersidste sekunder af opgøret og scorede. Dermed endte den dramatiske kamp 23-22 til GSS.

Nuuk-hold dominerer

Det betyder, at GSS nu har maksimumpoint efter tre kampe, mens NÛK har fire point. Nagdlunguak' fra Ilulissat har to point, mens Norsaq HC ikke har formået at samle point endnu.

Hos kvinderne har Nuuk-holdene ligeledes været suveræne indtil videre i turneringen og ligner et finalehold.

