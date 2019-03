Gymnasieelev udsat for drug på natklub

Kitte Witting Tirsdag, 19. marts 2019 - 18:41

Moderen, Zenica Gosvig Larsen, beskriver i dag i et opslag på Facebook, hvordan familien og ikke mindst sønnen oplevede det voldsomme hændelsesforløb.

Til alt held opdagede en af hans venner, at der var noget helt galt med ham på natklubben. Han kunne næsten ikke tale, stammede voldsomt, havde svært ved at koordinere sine bevægelser og havde meget udvidede pupiller og kunne ikke fokusere.

Vennen ringede efter en taxa, men chaufføren fejlvurderede situationen og satte de to drenge af i den tro, at de var berusede.

Moderen oplyser, at det lykkedes de to at hyre den samme taxa lidt senere, men igen blev de sat af efter kort tids kørsel, selv om sønnens ven forsøgte at forklare, at de ikke var fulde, men derimod havde brug for hjælp.

Hjælp fra kvindelig bilist

Heldigvis samlede en forbipasserende kvindelig bilist drengene op og kørte dem hjem.

På det tidspunkt kunne sønnen ikke gå uden støtte og moderen Zenica Gosvig Larsen oplyser, at sønnen næsten ikke kunne tale, men stammede voldsomt. Desuden havde han svært ved at koordinere sine bevægelser, havde meget udvidede pupiller og kunne ikke fokusere.

Hun kontaktede skadestuen, som sendte en ambulance. På skadestuen blev der taget urin- og blodprøver, og lægen kunne ret hurtigt udelukke både hash og alkohol som årsag til det voldsomme anfald.

SANA har ikke udstyr til at lave undersøgelser, der kan påvise hvilket stof sønnen havde i blodet, lyder forklaringen fra moderen.

Ingen mén

Zenica Gosvig Larsen skriver i et facebook-opslag, at sønnen heldigvis har det OK nu og ikke ser ud til at få mén.

Familien har anmeldt episoden til politiet, som afhørte drengen i mandags. Så vidt Sermitsiaq.AG er orienteret, har politiet valgt ikke at gå videre med sagen, da Stig ikke har set, hvem der puttede "drugs" i colaen og dermed ikke har nogen spor at gå efter.

Moderen fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun deler historien med sin søns accept for at advare andre, der går i byen eller er forældre til unge mennesker, som går i byen, om at dette uhyggelige fænomen nu desværre også er nået til Nuuk.

Advarsel

Moderen afslutter sit Facebook-opslag med følgende advarsel:

- Så pas på!! Lad ALDRIG din drink ude af syne.