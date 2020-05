Gymnasieelev i bøn til Folketinget

Thomas Munk Veirum Fredag, 15. maj 2020 - 09:09

Folketingets Grønlandsudvalg har modtaget en usædvanlig henvendelse fra én af eleverne i den nordatlantiske gymnasieklasse på Gribskov Gymnasium i Danmark.

Klassen rummer elever fra Grønland, Færøerne, Island og Danmark, og de er i øjeblikket spredt for alle vinde. I Danmark er det nemlig kun undervisningen for 3. g eleverne, som er genoptaget, og klassen er en 1. g klasse.

Men én af eleverne har nu henvendt sig til Grønlandsudvalget for at få politikerne til at tage affære, så eleverne kan mødes igen:

- Lige nu er vi alle i vores hjemlande og får fjernundervisning. Det er i modstrid med ånden i vores særlige klasse, hvor vi skal opbygge kendskab til de forskellige lande og kulturer, skriver Caroline Termansen, som er en dansk elev i klassen.

Håber på dispensation

Hun håber, at politikerne vil tage sagen op og få givet dispensation til, at klassen kan få det sidste af skoleåret med i Danmark.

Efter sommerferien skal klassen nemlig videre til Færøerne:

- Vi kommer ikke tilbage til Gribskov Gymnasium igen. Dette er vores mulighed for at vise og opleve den danske kultur, skriver Caroline Termansen.

Rektor på Gribskov Gymnasium bakker op om sin elevs henvendelse. Han fortæller, at han to gange har søgt dispensation for klassen hos myndighederne i Danmark, men at han har fået nej begge gange.

Rektor bakker 100 procent op

- Jeg bakker 100 procent op om Carolines brev til politikerne. Jeg vurderer, at vi godt kan overholde afstandskrav og så videre, ligesom vi gør med vores 3. g klasser, siger Kristoffer Høy Sidenius til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Det er ikke en klasse som alle andre. Det er en særlig klasse, som skulle opleve kulturen i Danmark. Det er rigtig ærgerligt, at de mister de sidste par måneder, siger Kristoffer Høy Sidenius.

Den nordatlantiske klasse skal bruge 2. g på henholdsvis Færøerne og Island, hvorefter 3. g tages i Grønland.