Gyldne tider for internethandel

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 26. april 2020 - 13:20

Pisiffiks webshop har haft et markant højere salg end normalt, da de fysiske butikker under Pisiffik i Nuuk var lukkede. Det oplyser Rune Siepmann, der er webshopansvarlig, til Sermitsiaq.AG.

- Alle vores nonfood butikker i Nuuk lukkede ned den 19. marts grundet corona, og her skulle vi tænke anderledes. Vi tilbød alle Nuuk-borgerne gratis levering til døren inden for 24 timer, alt personalet var aktiveret med at pakke ordre og stod også for selve udbringningen, oplyser Rune Siepmann og tilføjer:

- Der var stor tilfredshed blandt kundern. Mange af vores kunder var nervøse for at gå uden for deres hjem, og var tilfredse med vores tiltag.

Det bliver købt online

Det var især varer som mobiltelefoner, tv-fladskærme, støvsugere, hårde hvidevarer, computerudstyr, koncentrater til sodastream-maskiner og bolig indretningsudstyr, der var efterspurgt af Pisiffiks onlinekunder.

Tilbage i december 2018 satte Pisiffik for alvor tryk på sin onlineforretning, og det har vist sig at være en god beslutning.

- Vores webshop salg er steget markant i 2020. Dette skyldes, at webshoppen Pisiffik.gl er blevet mere kendt i det Grønlandske marked, samt at vi har udvidet vores sortiment. Flere kunder er blevet opmærksom på muligheden for online køb. Dette er en lang tilvænningsproces og det er stadig nyt for nogle af vores kunder at handle online, siger Rune Siepmann.

Nu også vin og spiritus

Han oplyser, at man ikke er færdig med at udvide sortimentet, der kan tilbydes via webshoppen.

- Vi har samlet Grønlands største udvalg af nonfood-varer. Derudover tilbyder vi nu vores kunder at købe vin og spiritus under konceptet Viinnit. Der er oprettet 15.000 produkter, og vi udvider løbende, oplyser Rune Siepmann.