Gyldne løfter: Regner med at begynde i år

Redaktionen Onsdag, 15. marts 2023 - 08:39

I år skal det være.

Efter otte års arbejde med at genrejse den ellers hedengangne Nalunaq-guldmine, ser det ifølge Amaroq Minerals nu ud til, at der rent faktisk påbegynder en produktion af det ædle metal.

Det skriver avisen AG.

- Vi regner med at begynde at udvinde guldet i sidste halvdel af 2023, siger Eldur Olafsson, der er administrerende direktør (CEO) i Amaroq Minerals til AG.

Han oplyser videre, at selskabet vil etablere en forarbejdningsfabrik i forlængelse af eller samtidig med udvindingen.

- Vi har allerede købt det vigtigste udstyr til at etablere den, siger Eldur Olafsson.

Det var tilbage i 2014, at selskabet blev stiftet under navnet AEX Gold med det formål at overtage minen og opnå udvindingslicens for Nalunaq-minen, hvis forrige ejere drejede nøglen om i 2013.

Faktisk håbede Amaroq Minerals allerede tilbage i december 2019, at det året efter ville være muligt at påbegynde udvinding og produktion. Men COVID-pandemien spændte ben for planerne, ikke mindst som følge af Selvstyrets nedlukning af samfundet for at holde smitten nede i Grønland.

Det betød restriktioner for alle rejsende ind og ud af landet og forsinkede også Nalunaq-projektet, forklarer Eldur Olafsson. Men den tvungne pause var ikke kun negativ, understreger han.

