GUX: VR-briller indføres som undervisningsredskab

Kassaaluk Kristensen Søndag, 03. marts 2024 - 08:47

Mange unge i Grønland har allerede haft deres første møde med VR-briller, hvor man kan spille online ved brug af briller, og opleve et helt andet univers i stuerne.

Nu har Tusass, GUX og SiliconHagen sammen udviklet undervisningsmateriale, der kan bruges i gymnasielokalet. Det oplyser Tusass på sin hjemmeside.

Første gang, VR-brillerne blev brugt var onsdag den 21. februar under en kemiundervisning.

- Vi er stolte over at have været en del af et spændende samarbejde med undervisere fra GUX, som har resulteret i noget helt unikt for Grønland. Projektet har åbnet for nye muligheder til brugen af virtuel reality som et innovativt supplement til traditionelle undervisningsmetoder, fortæller CEO og stifter af SiliconHagen, Jan Ståhlberg.

Klar til brug

Pilotprojektet kan nu, efter at være blevet efterprøvet, bruges i undervisningen i kemilokalet. Her kan eleverne med fordel lære om kemikalier og grundstoffer og lave forsøg, uden at bruge sikkerhedsudstyr som kitler, handsker, maske og sikkerhedsbriller, da forsøgene laves i VR-brillernes univers. Det vækker elevernes motivation til læring:

- Jeg synes, at kemispillet er rigtig sjovt, fordi det gør, at man kan lege med kemikalier og grundstoffer på en anden måde. I stedet for at skrive og tegne grundstoffer på papir, kan man se dem i 3D og få en bedre forståelse af opbygningen, fortæller Nadia Saandvig Qvist Immanuelsen, der er studerende i GUX Nuuk.

Begejstring

Lone Andersen, kemilærer fra GUX og formand for kemilærerforeningen er også begejstret:

- VR-materialet kan åbne nye døre for os undervisere. Det giver mulighed for at skabe en ny form for læringsoplevelse, hvor eleverne bl.a. skal samarbejde om at gennemføre et virtuelt escaperoom-forløb i kemi, siger hun.

Tusass, som i dag driver Coding Class i folkeskolerne, har bidraget med udviklingen af undervisningsmetoden.