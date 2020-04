GUX klar med Plan B for eksamener

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 21. april 2020 - 08:56

Rektor Mikael Enggaard fra GUX Nuuk har i de seneste uger, hvor gymnasiet har været nedlukket og undervisningen er foregået over internettet lavet en Plan B for, hvordan 3. G-eleverne kan gennemføre de afsluttende eksamener.

- Fjernundervisningen, mens vi har været nedlukket,​ er foregået fagligt tilfredsstillende, hvor læreren​ i langt de fleste timer virtuelt har været til stede sammen med eleverne under undervisningsforløbene, fortæller Mikael Enggaard.

Han oplyser, at man på grund af coronasituationen fremrykkede terminsprøverne til afvikling før påske.

Erfaringer

Med hensyn til de kommende, mundtlige eksamener har den virtuelle læringsproces givet nogle erfaringer, som man vil drage nytte af.

- Hvis vi kommer til at stå i en situation, hvor vi ikke han hente censorer fra andre byer eller Danmark, så er vi klar til at afvikle de mundtlige eksamener, hvor censorerne deltager via en internetopkobling, forklarer rektoren.

- Vi har samtidig forberedt os ved at indkøbe den teknik, der er nødvendig for at kunne gennemføre de mundtlige eksamener.

- ​Vi arbejder stadig på sikringer af de tekniske løsninger, så eksamenerne kan gennemføres uden problemer, og også hvilke løsninger vi kan tage i anvendelse, hvis der mod forventing skulle være tekniske problemer, oplyser han.

GUX Nuuk benytter cirka 10 censorer, som kommer udefra, og som måske skal kobles op via en computer, når eksamenerne går i gang i starten af juni.