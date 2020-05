GUX-elever udstiller coronakunst

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 24. maj 2020 - 14:04

Kunstudstillingen i GUX har temaet #aparttogether (at holde afstand sammen, red.). Inspirationen er den lille, usynlige virus, der på kort tid har sendt alle i stuearrest og påvirket alles dagligdag.

Malerier og fotos beretter om elevernes tanker og følelser om virusset, der lukker millionbyer ned og som har lært os begreber som samfundssind, smittespredning og værnemidler.

- Jeg er meget stolt over elevernes præstationer. De fik fri leg med materialer og ideer, og de har bare taget opgaven til sig og udtrykt egne meninger og tanker om covid-19. De får stor ros herfra, siger læreren Nina Thomsen.

Nogle elever fokuserer på sammenhold, mens andre sætter spotlys på de konsekvenser, som covid-19 efterlader. Udstillingen er forbeholdt gymnasiets elever og lærere, da GUX endnu ikke er åbnet op for udefrakommende på grund af corona. Sermitsiaq.AG har fået særlig tilladelse til at snakke med kunstelever om deres kunst.

Leiff Josefsen

Frida Larsen: Mit maleri viser en nøgen kvinde, der sidder alene på sit værelse. Månen symboliserer kvindelighed. Kvinden på maleriet har grædt, og temaet i mit maleri, der kaldes ”Værelsesfølelse” er følelser som angst, depression og ensomhed, der blusser op under isolationen.

Leiff Josefsen

Arnatsiaq Rosing-Ingemann: Mit maleri hedder ”2020 Cancelled”. Det fortæller om, at vi ikke skal rejse, hvis vi vil passe på os selv og andre. Ved at rejse risikerer vi at blive smittet og smitte andre med covid-19. Derfor bliver vi hjemme.

Leiff Josefsen

Nuunni Rosing Jakobsen: Jeg har lavet installationskunst. Mine tegninger og illustrationen viser, hvordan vi skal holde afstand. Planen var ellers at lave en ramme med butikkens indre, men jeg manglede lidt materialer. Jeg lavede denne illustration for at udfordre mig selv.

Leiff Josefsen

Aggu Christensen og Nino Baadh: Vi har lavet VR-skulpur. Billedet er tegnet digitalt, som viser et hospital. Der er en illustration med en læge og døden, der begge skubber coronavirusset i hver deres retning. De kæmper mod hinanden.

Leiff Josefsen

Casper Eliassen og Nikki-Aqqalu Madsen: Vi gik ud for at hente inspiration i naturen. Vi fandt en iskosse, hvor der også var tang. Vores to illustrationer viser, hvordan forureningen er en usynlig pest, der langsomt ødelægger Arktis. Isen bløder. De tredje illustration viser, hvordan samfundet er opbygget. Stenene og brædderne hænger sammen. Hvis coronavirusset rammer og en smittet holder sig for tæt på andre, vil hele samfundet falde sammen.

Leiff Josefsen

Laila Møller: Jeg har lavet land-art. Jeg har brugt malede stene og bragt dem sammen for ligesom at bruge vores tema ”apart together”. De mørke farver viser pengegriskheden, og hvordan magtmisbrug desværre fører til penge. De pengegriske bruger penge på hurtige, måske uholdbare løsninger. De lyse farver illustrerer dem, der arbejder for de bedste løsninger. Der er revner i dem, der viser, at de er udfordret. Mit værk hedder RevoReal.

Leiff Josefsen

Minik Steenholdt: Jeg har lavet tre malerier. Første maleri med vandet illustrerer samfundet før corona. Baggrunden er lys. Andet maleri viser, at vandet er begyndt at splittes ad. Det er under coronaen, samfundet splittes og baggrunden er dyster, mørk og skræmmende. Vi bliver også splittet indeni, så maleriet illustrerer også psyken. Sidste maleri viser dråber, der lander og samler sig igen. Alligevel er der forsat mørkt baggrund. Den illustrerer, at vi stadigvæk er forandrede, men at vi er samlet igen.

Leiff Josefsen

Jaakusaaq Sørensen: Jeg har tegnet et billede. Et menneske der sidder bag tremmer. Mennesket, som er mig, er glad, selvom han er isoleret. Jeg bruger det til at vise, at jeg er glad for at være alene med mine tanker og mine opgaver. Jeg trives under nedlukningen, så mit værk hedder ”Who is imprisoned?” (hvem er fængslet, red.) Hvem er isoleret? Mig eller andre?

Leiff Josefsen

Natuk Berthelsen: Mit værk er i den positive ende af illustrationer om coronavirus. Det fortæller om det stærke sammenhold og bånd mellem venner, familier og elskende. Trods coronavirus er der stadig elskende og sammenhold.

Leiff Josefsen

Karl Frederik Olsen: Mit værk hedder ”Tragic Medicine”. Det er dystert og fortæller om virkeligheden om corona. I alle hjørner i maleriet er der små fortællinger om coronasituationen, som virksomheder, der lukker. Læger med ekstra værnemidler og mennesker, der isolerer sig. Man kan sige, at det er mere realistisk og tager fat om flere aspekter i samfundet.