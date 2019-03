GUX-elever strejker for klimaet

Walter Turnowsky Tirsdag, 12. marts 2019 - 06:59

Når elever fredag i flere hundrede byer rundt om kloden strejker for klimaet, er også elever fra GUX i Nuuk med i aktionen.

Eleverne starter ved Amisut og går på gaden klokken 10.30.

- Klimaforandringer og global opvarmning har vi kendt til i mange årtier. Alligevel har vores politiske ledere ikke udvist passende handlekraft til at lede os ud af klimakrisen. Nu har vi under 10 år til den grønne omstilling, ellers vil det få uoverskuelige konsekvenser for alle verdens borgere. Dette politiske svigt samt de synlige konsekvenser af klimaforandringerne har for alvor sat klimaet øverst på borgernes dagsorden, skriver Iluuna Sørensen og Sascha Blidorf på vegne af en gruppe elever fra GUX Nuuk.

Klima-frustration blandt unge

Intiativet er startet af svenske af Greta Thunberg under mottoet 'Skolstrejk för klimatet'. Siden har det bredt sig til elever over hele kloden og udgør nu bevægelsen FridaysForFuture.

Bevægelsen kræver at Paris-aftalen bliver overholdt.

- Frustrationen er især høj hos verdens unge, som endnu ikke er gamle nok til at stemme for deres fremtid. Derfor - selvom vi alle sætter pris på velfærdsstaten og retten til gratis uddannelse i Grønland – går elever på gaden fra skolen for at få deres stemmer hørt. For som Thunberg siger: Hvorfor gå i skole og læse til fremtiden, når ingen alligevel prøver at redde den fremtid?

Inden for Rigsfællesskabet er der indtil videre planlagt tyve strejker i blandt andet Nuuk, Aarhus, Nykøbing Falster, Esbjerg, Svendborg, København og Thorshavn, hvor eleverne og andre vil samles foran Naalakkersuisut, Christiansborg, rådhuse og i bymidter.

Grønland har ikke tilsluttet sig Paris-aftalen.