GUX-elever kommer med anbefalinger til psykisk hjælp

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 29. januar 2020 - 15:09

MIO har i oktober 2018 lavet en spørgeskemaundersøgelse som er blevet besvaret af i alt 67 elever i GUX Nuuk. Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med frivillige, der er elever i GUX Nuuk.

Undersøgelsen viser, at de størstedelen – 94 procent – føler, at de har nogen at tale med, når de har det dårligt. Samtidig viser tallene, at hele 37 procent af eleverne mere, at der er behov for mere opsøgende arbejde, så de unge kan få den nødvendige psykisk hjælp.

Eleverne i GUX Nuuk har skrevet anbefalinger til, hvordan de unge kan hjælpes psykisk, når de oplever problemer.

Anbefalingerne er således:

Voksne skal spørge mere ind til, hvordan de unge har det

Månedlige samtaler med elever

Læg mere mærke til de stille elever

Mere åben kommunikation – mindre tabuisering

Voksne skal lytte mere

Skolen skal henvende sig til eleven, så snart eleven udebliver mere fra undervisningerne

Møde de unge i øjenhøjde

Det skal tages alvorligt

Børnetalsmanden har i en pressemeddelelse påpeget, at de unges problemer skal tages alvorligt.

- Det er forhold vi bør tage alvorligt. Flere unge mennesker står med alvorlige problemer og ar på sjælen, som de har brug for hjælp til at komme igennem. Vi skal sikre os, at alle unge føler sig hørt og hjulpet, lød det fra Aviâja Egede Lynge.

MIO vurderer blandt andet at:

Tabuisering gør det svært at håndtere problemer

Opsøgende hjælp er nødvendig

De unge oplever afvisning, når de søger hjælp

Unge mangler nogen, der kan lytte

Hjælpen skal være synlig og mulig

Bedre psykologhjælp er nødvendig

De unge oplever alvorlige problemstillinger som selvmordstanker og vold i hjemmet

Muligheder for psykisk hjælp er nævnt i MIO’s rapport som blandt andet som rådvigning og coaching i gymnasiet, samtaler med en psykolog og elevens familie eller venner.