Guldtoilet stjålet fra udstilling i Churchills barndomshjem

Ritzaus Bureau Lørdag, 14. september 2019 - 16:07

Et guldtoilet til en værdi af en million pund - knap 8,5 millioner kroner - er tidligt lørdag morgen blevet stjålet fra Blenheim Palace. Det oplyser politiet ifølge The Telegraph.

Toilettet er lavet af 18 karat guld og var en del af en ny udstilling i det hjem, hvor Winston Churchill, som især er kendt for sit lederskab af Storbritannien under Anden Verdenskrig, blev født.

I de tidlige morgentimer blev toilettet revet løs og kørt væk fra Blenheim Palace. Den italienske kunstner Maurizio Cattelan er manden bag kunstværket, som har navnet "America".

Toilettet var blevet installeret som et rigtigt toilet, så besøgende kunne interagere med kunstværket. Derfor var det også "signifikant skade og oversvømmelse", der mødte politiet på stedet.

Politiet har anholdt en 66-årig mand, som har forbindelse til tyveriet, men toilettet har de endnu ikke fundet.

Politiinspektør Jess Milne opfordrer folk i området, der har hørt eller set noget, til at kontakte politiet.

- Vi tror, at en gruppe af gerningsmænd har brugt mindst to køretøjer under forbrydelsen.

- Kunstværket er ikke fundet endnu. Men vi er i gang med grundige undersøgelser for at finde det og bringe de ansvarlige for en domstol, siger Jess Milne ifølge The Telegraph.

Ingen kom til skade under tyveriet. Blenheim Palace har lørdag frem til klokken 14 været lukket for offentligheden.

Det er den italienske kunster bag værket Maurizio Cattelans første soloudstilling i Storbritannien i 20 år. Kunstværket skulle have været udstillet frem til 27. oktober.

/Ritzau