Guldproduktion i 2024

Der er godt gang i mineaktiviteterne ved Nalunaq i Sydgrønland. Hen over sommeren har Amaroq Minerals haft mellem 40-70 ansatte i området, der blandt andet har gennemført en 1735 meter boring fra seks borehuller i fjeldet.

Dertil er selskabet i gang med at etablere forarbejdningsanlæg og udvidet arbejdslejr i området. Samtidig er deres VVM (vurderinger af virkninger på miljøet) ved at blive oversat forud for en planlagt høring senere i år.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Vi er fokuseret på at forberede de indledende mineaktiviteter i Nalunaq. Vores program skrider frem efter planen. Den første guldproduktion forventes næste år, siger direktør Eldur Olafsson i en aktuel børsmeddelelse, hvori han også kan fortælle, at selskabet netop har lukket en gældsfinansieringspakke for guldmineprojektet.

