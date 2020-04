Guldmineprojekt sætter nye mål

Trine Juncher Jørgensen Søndag, 12. april 2020 - 15:42

Canadiske AEX Gold, der er indehaver af en udvindingslicens I Nalunaq og flere efterforskningslicenser i Nanortalik-området, går efter nye efterforskningsmål. Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af selskabet 2. april. Heri kan man læse, at selskaber går efter at skaffe flere midler til nye mineralressourcer. I forvejen har selskabet angivet at have fundet og defineret 263.000 oz guld af meget høj lødighed.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Det er næsten lige så meget, som det, der er produceret over de 10 år, hvor minen har været i produktion, siger geolog og råstofekspert, Ole Christiansen, der undrer sig over, hvorfor AEX Gold har fokus på at finde nye ressourcer fremfor at gå i gang med de eksisterende ressourcer.

AEX Gold havde planlagt at skulle ud til deres licensområder i år, men aktuelt ser det ud til at de må vente et år.



– Vores håb er at kunne genstarte minen inden for vores oprindelige tidsplan. Vi må dog erkende at aktiviteterne i år med stor sandsynlighed bliver ændret set i lyset af den aktuelle situation. Vi følger situationen tæt. Vores hovedfokus er naturligvis sikkerheden for vores folk og for den grønlandske befolkning, siger direktør Eldur Olafsson til Sermitsiaq.

Efter planen vil AEX Gold etablere procesanlæg i 2021.

