Guldmine-selskab sikret ekstra millioner

Merete Lindstrøm Tirsdag, 10. marts 2020 - 07:34

I juli sidste år investerede Vækstfonden og Greenland Venture til sammen 15 millioner kroner i mineselskabet AEX Gold. Selskabet vil genåbne guldminen i Kirkespirdalen ved Nanortalik. Det sker igennem det grønlandske selskab Nalunaq A/S, som har udvindingsrettighederne.

Minen har i to omgange fra 2004 til 2013 produceret over 11 ton rent guld, men lukkede efter flere år med store økonomiske problemer, der blandt andet opstod på grund af faldende guldpriser.

Tættere kontakt til Grønland

Bestyrelsesformand i Nalunaq A/S Eldur Olafsson er glad for, at de tiltag, virksomheden har gjort for at øge investeringerne i projektet, har båret frugt.

-Vi har åbnet op for, at vores nuværende investorer får adgang til at købe en større mængde aktier, og vi er meget glade for opbakningen fra Vækstfonden og Greenland Venture, siger han.

Vekstfonden og Greenland Venture I marts 2019 indgik den danske stat og Grønlands Selvstyre en aftale om styrket erhvervssamarbejde for 220 mio. kr. De 220 mio. kr. er tilvejebragt ved et indskud på 198 mio. kr. fra staten og 22 mio. kr. fra Selvstyret, hvoraf 100 mio. kr. tilføres Vækstfonden, øremærket til formålet og 100 mio. kr. indskydes i Greenland Venture; puljen til projektmodning fordeles med 10 mio. kr. til hver.

- Det betyder meget at have støtte fra de to virksomheder. Det giver os en mere direkte forbindelse til Grønland og Danmark. Så når vi har succes, så har de to lande det også, siger Eldur Olafsson.

Optimisme om at nå i mål

Der mangler fortsat investeringer i projektet, men Per Buhl Olsen, der er investment manager i Greenland Venture, mener, at de 18 millioner er et skridt i den rigtige retning, og at de øgede investeringer fra Vækstfonden og Greenland Venture, kan tiltrække andre pengestærke folk.

- Vores investering virker ofte som en katalysator for andre investorer. Det vi ser er, at vores penge kun er en del af det, der behøves, men det virker tit som en tiltrækning for internationale investorer, siger han.

Bestyrelsesformanden i Nalunaq A/S er optimistisk omkring de sidste investeringer og regner fortsat med, at minen åbner i slutningen af 2021.

Vækstfonden og Greenland Venture har efter det seneste kapital-indskud en ejerandel på tilsammen lidt over 20 procent af aktiekapitalen.