Guldet glimter igen i Nalunaq

Det går støt og roligt fremad for det canadiske mineselskab Amaroq Minerals, der er Sydgrønlands største licenshaver. Hen over sommeren har de haft mellem 40-70 ansatte ved Nalunaq-minen, der er i gang med at blive genetableret med henblik på, at der skal produceres guld fra 2024.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Senest har Amaroq Minerals indgået nogle vigtige kontrakter med to selskaber, der skal bygge minen og sikre logistik og forsyningskæder til markederne. Det ene er det tyske mineentreprenørselskab Thyssen Schachtbau, der allerede har transporteret gravemaskiner og andet udstyr til Nalunaq. Selskabet har 150 års erfaring med at arbejde i fjerntliggende egne med udfordrende logistik og under arktiske forhold. Der er foreløbig skrevet en toårig kontrakt med Amaroq Minerals om, at de skal genetablere de eksisterende indgange, udbygge ramper, etablere ventilation og elforsyning i minen samt foretage den indledende udvinding af malm.

– Vi er glade for at kunne understøtte Amaroq Minerals og ser frem til at påbegynde arbejdet med Nalunaq-projektet. Thyssen Schachtbau vil udnytte sin omfattende erfaring med succesfuld fremdrift af mineprojekter i arktiske områder svarende til Nalunaq. Desuden er det en fantastisk mulighed for at udvide og sprede vores arbejdsopgaver i et område, der har et enormt efterforsknings- og minedriftspotentiale, udtaler Markus Beermann, administrerende direktør for Thyssen Schachtbau i en aktuel børsmeddelelse.

