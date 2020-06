Guide skal bidrage til at beskytte naturen

Thomas Munk Veirum Mandag, 01. juni 2020 - 12:59

Et nyt projekt skal indsamle og formidle viden om Grønlands natur og klima gennem udgivelsen af en guidebog med en tilhørende hjemmeside.

Guiden og hjemmesiden vil indeholde beskrivelser og nyeste fakta om Grønlands natur.

Bo Normander er projektleder og hovedforfatter til den nye guide, og han mener, at mere viden om naturen kan være med til at beskytte og bevare den:

Vigtigt at formidle viden

- Grønlands samfund er i en rivende udvikling, og det er vigtigt at denne sker under hensyntagen til naturen og en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Projektet skal skabe overblik og bidrage med den nyeste viden.

Bag projektet står: NaturTanken, Grønlands Naturinstitut, Visit Greenland, Gyldendal m.fl. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden, Aage V. Jensens Fond, Bestles Fond, Brugseni (KNB), Disko Line, Blue Ice Explorer, World of Greenland og Hotel Arctic.

- Det vigtigste for mig er, at fortælle om naturen i Grønland på en måde, så grønlænderne selv og turister forstår og værdsætter, hvor unik den er, siger Bo Normander til Sermitsiaq.AG.

Det selvstyreejede Visit Greenland støtter projektet, fordi naturen er blandt de primære årsager til, at turister kommer til Grønland, fortæller direktør i Visit Greenland, Julia Pars:

Vigtig viden for gæster

- Viden om naturen og om, hvordan landet vil blive påvirket af klimaforandringerne, er meget vigtig viden for vores gæster. Med udsigt til en voksende turisme i Grønland har branchen et ansvar for at udvikle en bæredygtig turisme, der tager hensyn til natur og miljø og sørger for en positiv udvikling i landet, udtaler Julia Pars.

Ifølge Bo Normander vil materialet kunne bruges til undervisning på gymnasierne her i landet, ligesom han håber, at borgere i Grønland samt turister vil tage naturguiden til sig.

Bog og hjemmeside ventes at udkomme i foråret 2021.