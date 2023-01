Gudmundur ’Gujo’ Thorsteinsson: - Udsatte mennesker kommer ofte i sidste række

Redaktionen Lørdag, 07. januar 2023 - 13:22

Størstedelen af Gudmundur ’Gujo’ Thorsteinssons voksne liv har været i Grønland. Da islændingen i 1971 flyttede til Grønland, gjorde han det til sin mission at udføre så meget frivilligt arbejde som muligt. I dag er han grønlandsk gift, føler sig grønlandsk, har en stor grønlandsk familie med børn og børnebørn og har ingen intentioner om at flytte.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Gujo Thorsteinsson har været forstander på Kofoeds Skole i Nuuk, siden værestedet åbnede dørene i 2016. Nu leder Kofoeds Skole efter ny forstander, men Gujo Thorsteinsson forsvinder dog ikke helt fra den daglige gang på værestedet. Til april fylder han 74 år, og selvom Gujo Thorsteinsson ikke har tænkt sig at gå på pension endnu, er det er på tide at finde en ny forstander til Kofoeds Skole.

- Jeg kan sagtens fortsætte, men jeg tænker langsigtet og logisk, og det er på tide at finde en anden. Det kommer dog til at tage et stykke tid, før en ny forstander bliver kørt ind, så derfor vil jeg være her til at give råd og vejledning, fortæller han.

