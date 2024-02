Frygtelig fejl: Tre børn indlagt efter indtag af rengøringsmiddel

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 06. februar 2024 - 11:49

Tre børn i alderen fire til seks år er indlagt på sundhedscentret i Sisimiut

- Vi har ringet til skadestuen, da dit og flere andre børn har drukket af et rengøringsmiddel. Vi afventer lægens beslutning og ringer til dig igen, når vi ved mere.

Sådan en melding kan de fleste forældre ikke forestille sig at modtage fra en børnehave, mens ens barn bliver passet.

Alligevel er det den melding som Larissa Brandt, Bettina Frederiksen og Vivi Berthelsen, har modtaget mandag lidt før klokken 12.00.

Deres børn, en pige på seks år, en dreng på fire år og en dreng på fem år, har drukket opvaskemaskine middel, som personalet ved en fejl har hældt i deres glas til frokosten.

- Det er en forfærdelig nyhed at få. Jeg var i chok, og jeg kan ikke forstå, hvordan personalet kunne tage fejl af en dunk med vand og en dunk med rengøringsmiddel i, fortæller Larissa Brandt, der er mor til en seksårig pige.

Hendes datter er sluppet med forskrækkelsen, da hun ifølge lægernes vurdering ikke har nået at sluge midlet.

Observation og eventuel evakuering

Vivi Berthelsen er mor til en dreng på fem år, som har slugt en del rengøringsmiddel. Sæben, der er beregnet til brug i opvaskemaskine har en ph-værdi på over 12, hvilket er dobbelt så højt som spyt i munden.

- Jeg så ambulancen køre mod børnehaven, da jeg var på vej dertil, efter personalet ringede til mig. Jeg kørte med de tre børn i en ambulance. Det hele var kaos, og børnene havde ondt i munden og kastede op. Det er yderst heldigt, at der ikke er sket noget mere alvorligt, da børnene har indtaget det middel, fortæller Vivi Berthelsen.

Vivi Berthelsen og Bettina Frederiksen venter på lægernes vurdering, om børnene skal evakueres til Dronning Ingrids Hospital til yderligere undersøgelse.

- Det vil gøre mig mere tryg, hvis vores børn kan undersøges i svælget af sundhedspersonalet i Nuuk. Det kan ikke gøres her i sundhedscentret, så vi ved reelt ikke, hvor stor skaden er, fortæller Vivi Berthelsen.

Ifølge de tre mødre har børnene det godt nu. Mandag eftermiddag og natten til tirsdag er gået med rensning af mund og svælg, mens flere børn har kastet op.

Ingen rindende vand

De tre mødre er medindlagt med deres børn, og de fortæller, at det ikke er første gang, at børnehaven mangler rindende vand på grund af frosne vandrør.

- Vi har tidligere fået at vide, at så længe børnehaven kan få vand i dunke fragtet til stedet, så skal børnehaven holdes åbent. Efter hændelsen i går er børnehaven dog lukket i dag, oplyser Bettina Frederiksen der er mor til den fireårige dreng, der ligeledes er indlagt.

Det er denne rengøringsmiddel som tre børn har indtaget, som en medarbejder har givet ved en fejl. privatfoto

Hun fortæller, at hun har oplevet afmagt og forskrækkelse, da børnehaven ringede og fortalte om hændelsen. Hun fortæller endvidere, at hun har set to medarbejdere i børnehaven gå ind i sit barns stue med i alt to store dunke, der kan indeholde vand.

- Vi har fået at vide, at al rengøringsmidler er placeret i aflåste steder i børnehaven. Men jeg undrer mig godt nok over, hvordan en dunk med opvaskesæbe er havnet i mit barns stue. Vi har endnu ikke fået en forklaring på det, siger Bettina Frederiksen.

Børnehaven holdes nu lukket

Forældrene til de tre indlagte børn fortæller, at de godt kan forstå, der kan være sket en menneskelig fejl.

- Vi forstår, der kan ske en fejl. Men den her fejl er altså ret stor. Jeg er selvfølgelig vred, men kan samtidig forstå, at medarbejderen der har givet væsken til vores børn ved en fejl, også må have det ret dårligt over sin fejl, siger Larissa Brandt.

- Jeg har selvfølgelig mine overvejelser om, hvorvidt mine børn skal i børnehaven. Men når der allerede er sket tiltag via kommunen og daginstitutionen med det samme, så føler jeg, at jeg bør være tryg ved at aflevere mit barn igen i samme sted, tilføjer Vivi Berthelsen.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra daginstitutionsområdet i Qeqqata Kommunia.