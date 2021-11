Gruppeformand: Tillid til borgmesteren er usvækket

Thomas Munk Veirum Mandag, 22. november 2021 - 11:48

Sermersooq-borgmester Charlotte Ludvigsen nyder fortsat opbakning fra Inuit Ataqatigiits gruppe i kommunalbestyrelsen. Det ændrer weekendens kritik fra partnerne i Demokraatit ikke på, og heller ikke nyheden om, at borgmesteren har underskrevet et lån på 20 millioner kroner, uden at det var politisk behandlet.

Det fortæller gruppeformand Juaaka Lyberth:

- Vores tillid til vores borgmester er ikke svækket, siger han til Sermitsiaq.AG mandag.

I weekenden kom Demokraatits gruppe med en hård kritik af Charlotte Ludvigsen, hvor de opfordrede hende til at trække sig.

- Vi ved endnu ikke alt. Men vi ved, at borgmesteren har skrevet under på papirer, som hun ikke burde have skrevet under på, og vi ved, at hun har stået i spidsen for en efter alt at dømme ulovlig praksis, lød det fra Demokraatit i Sermersooq.

Erklærer sig inhabil

Udmeldingen kom efter at borgmesteren fredag oplyste, at der var dukket en sag op om et lån på 20 millioner kroner, som kræver en lovliggørelse af Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Charlotte Ludvigsen afviser selv at trække sig, og kalder Demokraatits kritik for en unødig panikreaktion.

Med hensyn til boligsagen siger gruppeformanden, at IA-gruppen afventer flere oplysninger fra Tilsynsrådet. Juaaka Lyberth savner, at rådet uddyber den hårde kritik og påbuddet, som rådet er kommet med til kommunen:

- De begrundelser mangler vi jo. Vi afventer grundlaget for beslutningerne - før de foreligger, kan vi ikke komme videre, siger Juaaka Lyberth.

Han tilføjer, at han har meddelt sin gruppe, at han erklærer sig inhabil specifikt i forhold til boligsagen, da han er gift med den tidligere borgmester Asii Chemnitz Narup. Det var under hendes ledelse, at Kommuneqarfik Sermersooq begyndte at bruge den omstridte boligmodel til at skaffe boliger.

Deltog i møde med boligsag

Juaaka Lyberth deltog dog i sidste uge i et møde i Udvalg for Økonomi og Erhverv, hvor boligsagen blev vendt.

Var det en fejl?

- I Økonomiudvalget kom sagen op som orienteringssag. Der er ikke spørgsmål om inhabilitet i orienteringssager.

- Jeg har erklæret mig inhabil, selvom det udelukkende har været orienteringssager indtil videre, siger Juaaka Lyberth.

Borgmestre sidder sikkert

Selvom Charlotte Ludvigsen er ude i et stormvejr, så siger eksperter Sermitsiaq.AG har talt med, at borgmestre er meget svære at afsætte, og at det sker meget sjældent.

Det kan dog blive meget besværligt at agere som borgmester, hvis borgmesteren får et politisk flertal imod sig i kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren er nemlig forpligtet til at gøre det, som kommunalbestyrelsen beslutter, og borgmesteren kan på den måde blive sat til at udføre en politik, som borgmesteren er imod.

Demokraterne udtalte i forbindelse med kritikken af Charlotte ludvigsen at de ønsker at fortsætte det gode samarbejde i kommunen, blot med en anden borgmester. Demokraterne har to mandater i kommunalbestyrelsen ligesom Nalaeraq, mens IA har ni og Siumut har seks.