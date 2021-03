Grønvold: Beklager og undskylder

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 29. marts 2021 - 20:09

Efter otte år som topchef i det selvstyreejede selskab KNI A/S har Peter Grønvold Samuelsen mandag morgen valgt at opsige sin stilling. Det blev bekendtgjort via en pressemeddelelse fra selskabets bestyrelsesformand Lars Borris Pedersen.

Kort efter oplysningen om direktørens exit kunne Sermitsiaq.AG afsløre, at flere tidligere ansatte har politianmeldt Peter Grønvold Samuelsen for sexchikane.

Anklagerne

Sermitsiaq.AG har skriftligt spurgt Peter Grønvold Samuelsen, hvordan han forholder sig til følgende anklager:

Flere tidligere medarbejdere har over for Sermitsiaq.AG anklaget dig for, at du i adskillige tilfælde har stukket hånden fra nakken og ned langs ryggen under kvindernes bluser. Hvad siger du til de anklager?

Flere kvinder har oplevet, at du verbalt har haft en grænseoverskridende adfærd, hvor du spørger til vedkommende og dennes kæreste/mands seksuelle adfærd. Hvad siger du til de anklager?

Sermitsiaq.AG modtog sidst på dagen mandag følgende svar fra Peter Grønvold Samuelsen:

- Indledningsvis vil jeg understrege at jeg tager afstand fra enhver sexchikane og mobning på arbejdspladsen. Jeg har omvendt i mit arbejde utal af gange fremhævet, at vi skal respektere hinanden og respektere hinandens integritet som individer.

- Jeg vil også dybt beklage og uforbeholdent undskylde til enhver, som måtte have følt nogen form for ubehag, hvis jeg ubevidst måtte have overskredet vedkommendes grænser, eller handlet, som kunne have haft præg af uønskede berøringer eller verbale ytringer.

Ordene "beklage" og "undskylde" har Peter Grønvold Samuelsen fremhævet med fed skrift i mailen til Sermitsiaq.AG.

Afviser upassende opførsel

Han understreger, at det er hans opfattelse, ”at jeg ikke på nogen måde på mit arbejde bevidst har haft intentioner eller handlinger og forsøge uønskede tilnærmelser til mine kollegaer. Jeg har hverken taget folk på skridtet eller på anden måde berørt folk på en upassende måde”.

Han forklarer desuden, at han ikke har sendt beskeder, ”hverken på telefon eller skriftligt på noget tidspunkt til mine medarbejdere på arbejdet i den henseende”.

- Jeg har arbejdet i et arbejdsmiljø, hvor det kan ske, at jeg hilser folk – mand eller kvinde - med en hånd på skulderen. Uskyldig og kollegial gestus, som jeg ikke har haft nogen hensigter med af nogen art, ud over at være venlig. Det er en udbredt måde at hilse hinanden på. Det uformelle arbejdsmiljø omfatter også, at vi griner sammen, rundt om bordet, når vi holder pauser, og hvor der kommer fortællinger henover bordet, skriver Peter Grønvold Samuelsen.

Vil ikke krænke nogen

KNI-topchefen forklarer yderligere, at det aldrig har været hans hensigt at krænke nogen.

- Dumme og upassende udtalelser kan have faldet i sådanne situationer, hvor jeg er tilstede, og jeg aktivt deltager i snakken, men hvis jeg måtte have åbnet min mund har det aldrig været rettet mod nogen personligt. I sådanne situationer er det begge køn, som deltager i sådanne snak som en del af en snak om almindeligheder. Uanset hvad beklager jeg dybt og undskylder uforbeholdent, hvis jeg måtte have haft skyld i, at nogen havde følt sig ubehag eller følt sig krænket. Det har aldrig været min intention, skriver Peter Grønvold Samuelsen, der også peger på, at han selv har forestået, at der blev gennemført trivselsundersøgelser i KNI, og at disse har ligget på et meget højt niveau.

Han oplyser desuden, at han allerede i dag er fortid i selskabet, selv om bestyrelsesformanden Lars Borris Pedersen meddelte, at topchefen havde opsagt sin stilling med udgangen af måneden.

Sexisme og værkstedshumor

- På mit tidligere arbejde har jeg senest iværksat et arbejde for at bevæge os væk fra den samarbejdskultur som i mange år har været kendetegnet på mange arbejdspladser, når det gælder: Sexisme, hård tone, værkstedshumor, halvlumre kommentarer og bagtaleri, lyder det afslutningsvis i mailen til Sermitsiaq.AG.