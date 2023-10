Grøntsager fra Upernaviarsuk har succes

Redaktionen Lørdag, 07. oktober 2023 - 14:14

Flere friske lokale grøntsager, mere selvforsyning og mindre import. Det er nogle af Naalakkersuisuts målsætninger i en kommende selvforsyningsstrategi, der bliver den første af sin slags herhjemme.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

En af dem, der gør Grønland mere selvforsynende, er frilandsgartneren Kim Neider. Han overtog 1. april sidste år forsøgsgartneriet i Upernaviarsuk og har dette efterår været på rundrejse på Island for at indsamle inspiration og input til grøntsagsdyrkning i Sydgrønland.

Siden Kim Neider overtog forsøgsgartneriet er det gået stærkt. Broccoli, nedfryselige hvidkål, rabarber, rødbeder, jordbær og flere forskellige salattyper er bare nogle af de grøntsager, som Kim Neider har kunnet høste denne sæson. Og der har været stor interesse for dem, fortæller han.

- Jeg har fået utrolig meget opbakning om projektet, og i forhold til, at jeg startede fra bunden sidste år, så er det vokset hurtigt, og mange private kommer herud og køber grøntsager. I år har jeg lavet forsøg med jordbær i drivhus, og det har virket som et stort tiltrækningsplaster for især børnefamilier, siger Kim Neider.

Håber på flere avlere

Det var blandt andet problemer med afsætning af sydgrønlandske kartofler, der lå til grund for Kim Neiders besøg på Island, der har et lignende klima som herhjemme. Formålet med besøget var at få inspiration fra den islandske grøntsagsproduktion, som er en del større end den grønlandske. Dels på grund af adgang til billigere varme i drivhuse, skønner Kim Neider, der normalt er alene om arbejdet i forsøgsgartneriet, men denne sommer har haft en gartnerpraktikant til at hjælpe med høstningen.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: