Grønt samarbejde indledes med EU

Thomas Munk Veirum Onsdag, 22. november 2023 - 11:57

Grønland har udvidet sit samarbejde med EU, så det udover uddannelse også omfatter emnet "Grøn Vækst".

Programmet omfatter 29 projekter i forskellige sektorer, heriblandt forskning, turisme, biodiversitet, vedvarende energi, og råstoffer.

EU har sat 168 mio. kr. af til programmet, og pengene kan udmøntes fra 2024 til 2027.

Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Vil skabe nye indtægter

Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter udtaler i forbindelse med aftalen:

- Aftalen om Grøn vækst er en naturlig videreudvikling af grønlands mangeårige og positive samarbejde med EU.

- Jeg hilser det velkomment, at vores hidtige samarbejde med fokus på uddannelse nu udvides til at understøtte den grønne omstilling, som vi på energiområdet allerede har været i gang med i en årrække. Jeg er ikke i tvivl om, at den grønne omstilling vil kunne skabe nye indtægts- og udviklingmuligheder i landet, lyder det fra naalakkersuisoq Erik Jensen (S).

Grønland har i forvejen et stort samarbejde med EU på uddannelsesområdet, og det nye samarbejde vil køre efter de samme principper.

Flere konkrete eksempler

Som eksempler på tiltag inden for det nye samarbejde nævner Naalakkersuisut støtte til at konkurrenceudsætte vandkraftpotentialet ved Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua. Initiativet åbner op for muligheden for at tiltrække nye investeringer til Grønland.



Et andet tiltag omfatter kortlægning og overvågning af Grønlands Bentiske Økosystemer. Projektet skal hjælpe os med at overvåge og kortlægge de arter der lever på havbunden, og det kan dermed bidrage til at styrke vores viden om forhold af betydning for fiskeriet, skriver Naalakkersuisut.