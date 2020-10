Grønt lys til forhandlinger med UK

Thomas Munk Veirum Torsdag, 22. oktober 2020 - 13:07

Grønland arbejder på højtryk for at få en handelsaftale med Storbritannien (UK – Det Forenede Kongerige og Nordirland), efter at landet har forladt EU, og nu er der taget et nyt skridt i sagen.

Naalakkersuisut har nemlig godkendt, at der sendes et brev til Storbritanniens regering med en opfordring til at indlede forhandlinger om en handelsaftale.

Godkendelsen blev givet på et møde i Naalakkersuisut 16. oktober, og Naalakkersuisut gav desuden Udenrigsdepartementet lov til at sende et udkast til handelsaftalen til de ansvarlige ministerier i Storbritannien.

Departement får assistance

Departementet får ligeledes lov til at påbegynde forhandlinger med landet om aftalen:

- Med assistance fra relevante departementer og enheder i forhandlergruppen med henblik på at opnå det bedst mulige forhandlingsresultat for en ny bilateral handelsaftale mellem UK og Grønland, står der i referatet fra Naalakkersuisut-mødet.

Fra nytår kan der komme told på grønlandske fiskerprodukter, der eksporteres til Storbritannien, hvis ikke det lykkes at forhandle en handelsaftale på plads.