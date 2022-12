Et grønnere Grønland: Miljøfonden 2023 er åben for ansøgninger

Redaktionen Søndag, 04. december 2022 - 14:00

Har du en god idé, der gavner miljøet og har potentiale til at gøre Grønland grønnere? I så fald har du nu mulighed for at ansøge om midler fra Miljøfonden 2023.

Det fremgår af Naalakkersuisuts hjemmeside.

Her lyder det, at miljøfonden understøtter det vigtige arbejde med at forbedre miljøforholdene i hele landet ved at uddele midler til projekter, som afprøver nye bæredygtige tiltag.

Fire kategorier

Der bliver hvert år afsat midler til miljøprojekter.

I 2023 kan der søges om midler inden for fire kategorier, hvor der sammenlagt er afsat midler for lige knap syv millioner kroner:

En million kroner er afsat til pilotprojekter inden for natrenovation- og spildevandsløsninger.

Der er ligeledes afsat en million kroner til projekter, der vedrører oprydning af mistet fiskeudstyr og fangstpladser.

Til kommunale projekter vedrørende opgradering af affaldshåndtering er der afsat fire millioner kroner.

Der er afsat lige knap en million kroner til projekter, der medfører en øget miljøbevidst adfærd hos borgere eller virksomheder.

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø oplyser, at der er krav om medfinansiering på 25 procent fra ansøgers side, hvis der ansøges om støtte på over 10.000 kroner.

Er det ansøgte beløb på 10.000 kroner eller mindre, så friholdes ansøgeren derimod for kravet om medfinansiering.

Midlerne kan blandt andet søges af kommuner, erhvervslivet, skoleklasser, privatpersoner og ngo'er.

Ansøgningsfristen er 1. februar 2023 klokken 16.00.