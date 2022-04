Grønlanske kunstnere indtager kunsthal Charlottenborg

Redaktionen Søndag, 10. april 2022 - 13:35

Flere grønlandske kunstnere er med i en international gruppeudstilling i anledning af Københavns internationale dokumentarfilmfestival CPH:DOX.

Det er New Red Order, der står for at samle kunstnere til udstillingen, der kører 23. marts til 7. august 2022, skriver kunsthal Charlottenborg på sin hjemmeside.

Blandt de grønlandske kunstnere er det Julie Edel Hardenberg, der udstiller sine værker med navnet ”Rigsfællesskabspause”.

Det er hendes femte udstilling i år.

”Rigsfællesskabspause” handler om postkoloniale virkelighed, hvor hun bruger det danske og det grønlandske flag i sin kunst.

Forskellige kunst

- Udstillingen sammenstiller film, skulptur, performance, installationer, musikvideoer, fotografi og meget mere, skriver kunsthallen Charlottenborg på sin hjemmeside.

- New Red Order Presents: One if by Land, Two if by Sea stræber efter at gøre op med givne tidsmæssige og geografiske forhold, samtidig med at udstillingen fastholder et nuanceret forhold til det stedlige og det specifikke.

Udstillingen vises i hele kunsthallens nordfløj og forbinder kunstnere, værker og erfaringer fra forskellige steder i verden fra Kalaallit Nunaat og Sápmi til Hawaii.

Blandt grønlandske kunstnere er der Uyarakq, Minik Bidstrup, Julie Edel Hardenberg, Inuk Silis Høegh og Tarrak, der er med i gruppeudstillingen.