Grønlandsvogterne vil høre medlemmernes mening

Jesper Hansen Lørdag, 09. marts 2024 - 13:14

Grønlandsvogterne, der blev etableret i 2021, vil gerne i dialog med medlemmerne for at høre mere om deres ønsker. Grønlandsvogterne er vigtige for Arktisk Kommandos arbejde, og derfor arbejder man til stadighed for at forbedre og udvikle organisationen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Uanset hvor mange penge, der investeres i radarer, satellitter, robotter og kunstig intelligens spiller Grønlandsvogterne en stor rolle i Arktisk Kommandos arbejde. For de menneskelige sanser kan noget, som teknologi ikke kan, siger oversergent Hanne Wollesen, der sammen med overassistent Ivi Josefsen er ansvarlig for Grønlandsvogterne hos Arktisk Kommando.

