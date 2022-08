Grønlandsudvalget holder borgermøder i Tasiilaq og Nuuk

Kassaaluk Kristensen Mandag, 22. august 2022 - 16:55

Folketingets Grønlandsudvalg er i disse dage på studietur i Grønland. I den anledning er udvalget nået til Tasiilaq, hvor borgerne får mulighed for at møde Folketingspolitikere tirsdag den 23. august klokken 17.00 i forsamlingshuset, hvor et borgermøde bliver holdt.

Det oplyser udvalgsformand og delegationsleder Aaja Chemnitz i en pressemeddelelse.

Det har længe være planen for Grønlandsudvalget at nå til Tasiilaq.

- Udvalgets formål er at se nuancerne og de gode tiltag de seneste år i Tasiilaq og vi skal blandt andet mødes med erhvervsforeningen, den socialøkonomiske virksomhed Siu Tsiu og besøge et kommende Børnehus i byen, siger Aaja Chemnitz of fortsætter:

-Sidste år kom vi kun til Nuuk og mange folketingsmedlemmer har trodset de massive valgrygter om folketingsvalg, da de har haft særligt ønske om at besøge Tasiilaq og Kuummiut.

Begge sider skal belyses

Folketinget har afsat i alt 80 millioner kroner til bekæmpelse af seksuelle overgreb, mens Naalakkersuisut har afsat 20 millioner kroner til samme formål. Pengene er afsat til en fireårig periode. Tasiilaq kom i ekstra meget fokus efter DR-dokumentaren ”Byen, hvor børn forsvinder” der satte fokus på de negative sider af byen. Derfor er det vigtigt at Aaja Chemnitz, at der også er fokus på de gode tiltag, som Grønlandsudvalget skal se i Tasiilaq, skriver hun i en pressemeddelelse.

- Vi er her for at lytte og det glæder mig, at erfarne grønlandsordførere som Karsten Hønge, Christian Juhl og Rasmus Jarlov er med på turen, da det er vigtigt at mange folketingsmedlemmer ved mere om Grønland og arbejder for Grønlands interesser. Vi håber derfor folk vil mødes med os og give os gode inputs med på vejen, siger hun.

Borgermøderne finder sted: