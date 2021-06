Grønlandsudvalget har fået ny formand

Merete Lindstrøm Tirsdag, 22. juni 2021 - 10:04

Ved indgangen til Christiansborg markerede Erfalasorput Grønlands nationaldag, men også et stenkast derfra i Bibliotekshaven var der festligholdelse af en anden grønlandsk begivenhed, nemlig overdragelsen af formandsposten for Folketingets Grønlandsudvalget.

For to år fik Aki-Matilda Høegh-Dam formandsposten mens Aaja Chemnitz Larsen måtte nøjes med en næstformandspost. Men Det blev dengang besluttet at de to ville dele ansvaret for formandsposten så de skulle bytte halvejs i valgperioden.

Overdragelsen af formandsposten skete ved et arrangement ved Christiansborg hvor Grønlands Nationaldag blev fejret med gæster og musikalske indslag. Gæsterne var en blandet flok af politikere, diplomater og embedsmænd, men også repræsentanter fra Det Grønlandske Hus i København, Den Grønlandske Menighed, foreninger og ngo’er.

Et valg at dele formandsposten

Aki-Mathilda Høegh-Dam understregde i sin tale ved arrangementet, at det var hendes valg at dele formandsposten med IA’s folketingsmedlem.



- Det er en stor dag, ikke alene for Kalaalit Nunaat, men også for demokratiet. Selvom jeg kunne havde forhandlet dette, ville jeg ikke have formandskabet udelukkende for mig selv, da det var vigtigt at skabe ligeværdigt samarbejde uanset eventuelle uenigheder man kan have mellem partier, så er vi begge repræsentanter for vort land, sagde Aki-Matilda Høegh-Dam.

Hun påpeger at magtdelingen i Folketinget mellem de to partier, tidligere har bragt gode politiske resultater med sig.

- Det har været tilfældet før mellem IA og Siumut at man delte formandskabet, og dengang opnåede vi selvstyre. Uanset forskelligheder tror jeg oprigtigt på, at vi er stærkere sammen, sagde den afgående formand, der nu indtager næstformandsposten i Grønlandsudvalget, sagde hun.

Formandsskiftet bliver officielt den 5. juli 2021, hvilket markerer to-årsdagen for konstitueringen af udvalgsposterne.