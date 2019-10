Grønlandsordfører optimistisk over for ny servicekontrakt til Pituffik

Walter Turnowsky Torsdag, 03. oktober 2019 - 13:35

Næste gang, der skal forhandles en servicekontrakt for Pituffik, så er der håb om, at den igen går til en grønlandsk/dansk selskab. Det vurderer SF's grønlandsordfører Karsten Hønge.

Han har netop sammen med Udenrigspolitisk Nævn været på en rejse, hvor man blandt andet har besøgt det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Her og ved andre lejligheder blev der spurgt ind til problemstillingen om servicekontrakten.

- Der blev ikke givet nogen garantier, men det var tydeliget at høre en refleksion over, at den måde de havde håndteret det på sidste gang ikke var optimal og de har brug for at vi næste gang fik en ny og anden proces, siger Karsten Hønge (SF) til Sermitsiaq.AG.

Han vurderer, at man vil arbejde på en model, hvor man kan undgå at det - som sidste gang - er et amerikanske ejet datterselskab, der løber med servicekontrakten.

- Jeg tror vi kan se frem til, at amerikanerne vil lave en helt anderledes konstruktiv løsning næste gang.

Skuffelse hos Aaja

Aaja Chemnitz Larsen (IA) var ligeledes med på rejsen, og det var blandt andet hende, der spurgte ind til servicekontrakterne. Hun deler ikke umiddelbart Karsten Hønges optimisme.

- De svar jeg fik gik på, at man havde gjort, hvad der stod i udbudsmaterialet, og at man således ikke har gjort noget forkert. Så min vurdering er, at man er længere fra en løsning end jeg havde håbet på, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- Ville være åndsvagt

Men selvom det ser sort ud med hensyn til at ændre den nuværende kontrakt, så ville det passe dårligt med USA's nuværende politik at gentage proceduren fra sidste gang, mener Karsten Hønge. Det seneste års tid har USA kørt en regulær charmeoffensiv overfor Grønland og på rejsen fik medlemmerne bekræftet, at USA har planer om at styrke initiativerne yderligere.

- Det ville være helt åndsvagt af amerikanerne at gentage processen fra sidste gang, for så skaber de jo modvilje i den grønlandske befolkning, siger Karsten Hønge.

- Amerikanerne tog røven på Grønland sidste gang og tog 200 millioner kroner fra landskassen, og hvis de gør det igen, så nytter det ikke med nogle små kulturudvekslinger og noget engelskundervisning i Nuuk