De er grønlandsmestre i indtjening på fiskeri

redaktionen Søndag, 07. juni 2020 - 16:00

Nuuk er Grønlands hotspot for gode økonomiske resultater i fiskeribranchen. Målt på nøgletal ligger de to familieejede selskaber Niisa Trawl og Sikuaq Trawl helt i top og præsterede sidste år landets flotteste resultater, skriver Sermitsiaq.

2019 blev et rekordår for begge rederier og trawlerselskaber, der tjener de fleste penge på rejer. Disse to succesvirksomheder, hvor nestoren og stifteren er den nu 76-årige Svend Christensen, har i øvrigt altid holdt lav profil i offentligheden.

Omsætningen steg

Sikuaq Trawl var tæt på at runde 300 millioner kroner i egenkapital i 2019. Egenkapitalen steg således til 293 millioner kroner fra 237 millioner i 2018.

Baggrunden var, at Sikuaq Trawl hev et stort millionoverskud hjem. Omsætningen i steg sidste år til 284 millioner kroner mod 222 millioner kroner i 2018. 2019-Indtjeningen var usædvanlig høj for et trawlerselskab i Nordatlanten. Sikuaq Trawl fik således et driftsoverskud på 55 millioner kroner mod 36 millioner kroner året før.

Sikuaq Trawl landede på en overskudgrad på 19,3 procent i 2019.

