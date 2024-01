Grønlandske unge gennemfører arktisk lederuddannelse

Thomas Munk Veirum Torsdag, 18. januar 2024 - 10:40

De unge har netop været i Yellowknife i Canada til et møde, som har afsluttet et ni måneders forløb i arktisk ledelse.

Forløbet hedder The Arctic Resilient Communities Youth fellowship (ARCYF), og er et stipendium finansieret af den canadiske regering med formål at gøre unge fra Arktis, herunder Grønland, USA (Alaska) og Canada, i stand til at spille en direkte rolle i bæredygtig udvikling og bidrage til at øge velstand og forandringsparathed i de arktiske samfund.

Det oplyser firmaet Northern Light i en pressemeddelelse. Firmaet har stået for blandt andet rejseplanlægning og koordinering under forløbet.

Undervejs i uddannelsen har de unge diskuteret udviklingsmuligheder i Arktis og har talt om de kulturelle forskelligheder og ligheder mellem de arktiske samfund i de tre lande.

Har grint og grædt

De unge har været i alle tre lande og har lært om hinandens kulturer, de har mødt ministre og ledere fra NGO’er, og virksomheder som til daglig arbejder med bæredygtige udvikling.

Iluuna Sørensen fra Nuuk fortæller om sin deltagelse i forløbet:

- ARCYF bragte os alle sammen, og vi har fået et netværk blandt unge fra Grønland, Canada og Alaska. Vi har også haft mulighed for at deltage i Nordamerikas største arktiske konference indenfor politik og erhverv; Arctic Encounter Symposium, siger Iluuna Sørensen og fortsætter:

- Vi har mødt så mange mennesker, har netværket, hørt paneldebatter og deltaget i alt for mange receptioner. På det personlige plan har det forbundet os. Vi har grint og grædt, og skabt bånd til andre inuit, first nations og andre kulturer. Vi har oplevet så mange muligheder og ligheder, at det føltes, som at vi har været hjemme. Alle deltagerne gav deres bedste mens vi var sammen, hvilket var utroligt smukt at se.