Grønlandske topledere underviser i ledelse

Redaktionen Lørdag, 04. juli 2020 - 13:55

God ledelse i Grønland er ikke det samme som god ledelse i Danmark, Tyskland eller USA Derfor har den danske kursusvirksomhed Aros Business Academy allieret sig med toppen af grønlandsk erhvervsliv, når de lancerer lederuddannelsen Mini MBA Grønland.

Det oplyser Aros Business Academy i en pressemeddelelse. Kursusvirksomheden har holdt flere kurser med danske undervisere i Grønland før.

- Vi følte, at hvis vi skulle lave noget, der ikke bare var godt, men genialt, var vi nødt til at have lokale undervisere, fortæller uddannelseschef Anders Rosenlund.

Kursusvirksomheden tog kontakt til de seks grønlandske topledere, som alle tog henvendelsen positivt, da de tit oplever, at der er behov for ledelseskompetencegivende undervisning i Grønland.

Jacob Nitter Sørensen, der er administrerende direktør hos Air Greenland er en af de kommende undervisere i lederuddannelsen.

- Jeg glæder mig virkelig meget til at være med til at levere en uddannelse, der som noget nyt tager udgangspunkt i den grønlandske virkelighed. Jeg glæder mig også til at dele mine erfaringer fra mange år med komplekse ledelsesudfordringer og forandringer med andre dygtige mennesker, så vi sammen kan være med til at styrke vores lokale kompetencer indenfor ledelse endnu mere, fortæller Jacob Nitter Sørensen.

Ud over Jacob Nitter Sørensen er de fem andre ledere:

Kristian Reinert Davidsen, administrerende direktør hos Tele-Post

Bodil Marie Damgaard, HR-direktør hos Mittarfeqarfiit og næstformand i Air

Greenlands bestyrelse

Søren Lennert Mortensen, tidligere direktør for KNI, Tele-Post, KNR og INI

Inga Dora Markussen, kommunikationschef hos Royal Greenland

Steen Montgomery-Andersen, tidligere økonomichef hos Tele Greenland, KNI og

Pilersuisoq

Mini MBA’en afholdes i dag også i Danmark, Sverige, Færøerne og Tyskland.