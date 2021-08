Grønlandske talenter hentet til sverige

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 28. august 2021 - 13:09

Den svenske futsal-klub Lidköping United Futsal har hentet landsholdsspillerne i futsal, 19-årige Niklas Thustrup Johansen samt 18-årige William Gantzhorn, op til den kommende futsal-sæson.

Holdet trænes af den tidligere landstræner for det grønlandske herrelandshold, Tekle Ghebrelul.

Drengedrøm

Sermitsiaq.AG har talt med de to spillere, der skal spille for den svenske klub i den kommende sæson.

- Det er en drengedrøm, der går i opfyldelse, at skifte til en udenlandsk klub. Siden barnsben har jeg drømt om at spille uden for Grønlands grænser, siger Niklas Thustrup Johansen, som har spillet for Ilulissat-klubben Nagdlunguak'.

Har været i sygesengen

Holdets træning starter i starten af september, og han er klar til at give alt til sin nye klub.

- Jeg har været på sygehuset i løbet af sommeren på grund af blodmangel, og derfor ikke trænet så meget. Det skal dog ikke være en hindring. Selvom jeg skal passe på i første omgang, vil jeg være helt klar til at give alt for holdet, så snart jeg er klar til at give den gas, fortæller han.

Hans spillestil er, at han aldrig giver op på banen, han er hurtig, og går altid til grænsen.



- Det er nok derfor, at jeg er blevet kontaktet af Lidköping United. Og det skal jeg udnytte, og vil vinde ligaen sammen med holdet. Og jeg ser skiftet som en mulighed, og måske kan det være med til at skifte til en endnu større liga i fremtiden. Men det vil tiden vise, lyder det fra Niklas Thustrup Johansen.

William Gantzhorn Privatfoto

Klar til at udvikle sig

Teknisk stærke William Gantzhorn, der tidligere har spillet for B-67 og Young Guns Futsal, ser ligeledes frem til at spille for sit nye hold.

- Jeg vil gerne udvikle mig yderligere, og ser skiftet som en stor mulighed for at blive bedre i futsal. Når nu det er et højere niveau end hvad man er vant til, så kommer jeg til at forbedre mig på en masse punkter i forhold til hvordan jeg skal tænke i mit spil og så videre, siger den 18-årige futsalspiller, som skifter fra Holbæk Sportsakademi i Danmark til den svenske førstedivisionsklub.

Kendt spillerne siden de var små

Træner Tekle Ghebrelul er glad for at have hentet de to spillere til sit hold.

- Jeg har kendt dem, siden de var små. De er forskellige men de har talent til at udvikle sig endnu mere. De er ikke bange for at tage springet, og de er heller ikke bange for at tage denne udfordring. Jeg tror på Niklas og William, men de skal gøre arbejdet selv. Jeg giver ikke noget gratis når det gælder træning og kamp siger han.

Og det kan være, at klubben henter flere grønlandske spillere, siger Tekle Ghebrelul.

- Jeg vil give alle de spillere muligheden, som har mod og potentiale. Jeg håber på, at flere spillere vil tage chancen, hvis muligheden opstår. Jeg er klar til at kigge på flere spillere, men talent er ikke nok. Er man ikke mentalt klar, så har man ingen chance. Man skal være robust og beslutsom og have lyst til at spille en masse sjove kampe, hvis man gerne vil spille her, lyder det fra Lidköping United Futsals træner Tekle Ghebrelul.