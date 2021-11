Grønlandske smykkesten kan danne grundlag for en ny industri

Redaktionen Lørdag, 20. november 2021 - 12:47

Med tugtupit er der grundlag for en industri i Narsaq, som vil kunne omsætte for 500 millioner kroner om året.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det vurderer en af små-skala folkene på råstofområdet.

Men det kræver, at vi får lov til at udnytte forekomsterne på Kuannersuit. Lige nu er der kun en smykkestensproducent, som har lov til at samle tugtupit på Kuannersuit. Det siger Ilannguaq Lennert Olsen, der selv producerer smykkesten, og som er tidligere formand for »Nuummi Ujaqqerituut Peqatigiiffiat«, der er en forening for små-skalaproducenter på mineralområdet. Han har i flere år talt for, at tugtupit skal være Grønlands nationale smykkesten, fordi den er unik i Grønland. Han har deltaget flere gange på smykkestensmesserne i Tucson Arizona i USA. Han har siden 2015 sammen med internationale smykkestensforhandlere undersøgt det internationale marked for salg af tugtupit i forskellige forarbejdningsgrader.

