Grønlandske råvarer: Verdens bedste

Jesper Hansen Søndag, 08. september 2019 - 07:14

100 kulinarisk interesserede aarhusianere fik sig en oplevelse af de mere specielle, da de lørdag eftermiddag deltog i en kokke-workshop om de grønlandske råvarer under ledelse af stjernekokken Søren

Gericke.

- De grønlandske råvarer er verdens bedste – fisk, rejer, tang – og de fortjener at blive tilberedt med respekt, indledte kokken begejstret fra scenen og rettede en stor tak til Kongelig Grønlandske Handel for at

stille råvarer til rådighed for workshoppen.

Gericke opdagede selv fortalelsen og rettede det skyndsomt til Royal Greenland.

Gericke kom til Grønland i midten af halvfjerserne, hvor han som nyuddannet kok arbejdede i to år på Mestersvig.

Hundene fik ribbenssteg

- Det var lærerigt, for vi kunne jo ikke bare rende til købmanden, hvis der var noget, vi manglede. Så de medbragte råvarer blev ivrigt suppleret med friskfangede fisk og en sæl i ny og næ. Det var simpelthen et paradis for en kok, fortalte Søren Gericke, der havde to slædehunde under opholdet.

- De fik så al ribbensstegen, mens vi andre spiste fisk.

Mesterkokken lagde ud i et hæsblæsende tempo med en opskrift på ”Fangernes fiskesuppe”, der blandt andet bestod af kartofler, valnødder, røget tang, lyng og svampe. Suppen var lavet på hårdstegte skalrejer og tilsat pillede rejer.

Næste ret var ”dansende rejecocktail”, der blev ledsaget af historier fra Gerickes læretid i halvfjerserne, hvor kokkenes kreativitet mest blev brugt til at vælge farven på det glas, cocktailen blev serveret i. Gericke

tordnede også mod 70-dillen med at bruge kinakål i stedet for salat til de lækre rejer.

Det var snak, som deltagerne i workshoppen kunne forstå – og alle var begejstret for den dansende rejecocktail, der havde et heftigt moderne twist med både chili, tabasco og peberrod.

Savissivik

Så var tiden på en time også gået, og deltagerne måtte tager råvarerne med hjem til sidste ret med det besynderlige navn ”Savissivik af Hellefisk og Rejer”.

- Retten skulle jo hedde noget grønlandsk, så hvorfor ikke Savissivik? Hvis man synes, det er mærkeligt, kan man jo bare kalde den noget andet. Jeg er da ligeglad, forklarede Søren Gericke, der også havde bedt om, at de trykte opskrifter blev udleveret på grønlandsk.

Et ønske som arrangørerne dog ikke havde efterkommet – og som deltagerne, der stort set alle var af dansk oprindelse sikkert var taknemmelig for.

Workshoppen med fokus på grønlandske råvarer var en del af Food Festival i Aarhus, der slutter søndag. Udover Gerickes optræden deltager en række grønlandske virksomheder og de grønlandske huse i Aalborg og Aarhus.