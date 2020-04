Det Grønlandske Hus i Aarhus får ny chef

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 01. april 2020 - 08:04

Tanja Nielsen overtager chefstolen i Det Grønlandske Hus i Aarhus efter at Jørn Holbech valgte at fratræde på grund af et kræftforløb.

Bestyrelsesformanden for Det Grønlandske Hus i Aarhus Aage Rais siger i en pressemeddelelse om ansættelsen:

- Tanja Nielsen tilfører en professionalisme med sine 8 år i Royal Arctic Lines bestyrelse og med indgående kendskab til forskellige brancher samt tilskudsgivere. Vi har en forventning til, at hun både kan skabe den struktur og ledelse i organisationen, som der er behov for. Vi har i bestyrelsen lagt stor vægt på at finde en leder, der matcher nutidens Grønland og ser udviklingsmuligheder og samarbejde heri med udgangspunkt i mødet mellem Grønland og Region Midtjylland. Vi er derfor meget glade for at have fundet en ny direktør med en samlende dansk og grønlandsk baggrund.

Tidligere bestyrelsesmedlem

Tanja Nielsen, der er født og opvokset i Grønland, er frivillig besøgsven i huset og har desuden siddet i dets bestyrelse.

-Det Grønlandske Hus i Aarhus udfører vigtige opgaver og de ligger mit hjerte meget nær. De grønlandske studerendes oplevelser med mødet med Danmark kan jeg genkende til fulde, og husets medarbejdere udfører allerede et godt arbejde for at lette denne oplevelse. Det glæder jeg mig til at stå i spidsen for. Lige om lidt er en smuk kultursal klar til brug for alle de grønlandske foreninger og aktiviteter, der har savnet et fælles sted, siger Tanja Nielsen i en pressemeddelelse.

-Når tiden engang bliver moden til det, glæder jeg mig til at skulle implementere en ny strategi i et behageligt samarbejde med brugerne, medarbejderne, tilskudsgiverne, bestyrelsen og interessenterne, oplyser Tanja Nielsen, der er uddannet kemiker ved University of Alaska, Fairbanks i USA og Aarhus Universitet.

Den nye direktør kommer fra DANVA, som er brancheforening for danske vandselskaber, og hun har været fondsadministrator for VTU-Fonden, senior rådgiver i en dansk rådgivende ingeniørvirksomhed og miljøchef i den første grønlandske guldmine.