Grønlandske gletsjere smelter fem gange så hurtigt som før

Ritzaus Bureau Fredag, 10. november 2023 - 07:03

Gletsjerne på Grønland smelter i uset høj fart. Særligt i de seneste 20 år er meget is forsvundet.

Faktisk er afsmeltningen i perioden femdoblet sammenlignet med 1980'erne og 1990'erne.

Det konkluderer forskere fra Københavns Universitet i et nyt studie, der er udgivet i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change.

Foruden ham og kolleger fra Københavns Universitet er det forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) og amerikanske forskere, der har lavet det nye studie.

I dag ligger afsmeltningen på 25 meter om året, viser studiet. Før årtusindskiftet var den omkring fem meter om året.

1000 gketsjere undersøgt

Der har tidligere været tvivl om omfanget.

Men med det nye studie står det helt klart. Det siger adjunkt Anders Bjørk fra Københavns Universitet, der er en af forskerne bag studiet.

- Vi har undersøgt 1000 gletsjere. Det er et helt vanvittigt højt tal, men det har vi gjort for at være helt sikre.

- Der var nogle få, der smelter en smule langsommere, men stort set alle gletsjerne smelter hurtigt tilbage, siger han.

Tidsperiode på 130 år og 200.000 fotos

Der er omkring 22.000 gletsjere på Grønland.

Forskerne har undersøgt de udvalgte 1000 gletsjeres udvikling for de seneste 130 år.

Det har de gjort gennem satellitbilleder og gamle luftfotografier.

De gamle billeder kommer fra Rigsarkivet. De blev tidligere brugt som udgangspunkt for landkort.

I alt har forskerne nærstuderet 200.000 gamle fotos.

- Det er manuelt arbejde, så det er tidskrævende. Der er flere, der har brugt et helt år på kun at kigge på en enkelt region.

Forsker selv de nordligste gletsjere smelter

- Så det er mange arbejdsår, der går forud for det her, siger Anders Bjørk.

Den nye viden tjener to formål, forklarer Anders Bjørk.

- For det første er det vigtigt at vide, hvad der sker. Vi kan nu sige med sikkerhed, at gletsjerne er gået ind i en ny fase. De smelter rundt langs hele Grønlands kyst. Selv ved de nordligste gletsjere sker der en ekstremt hurtig afsmeltning.

For det andet kan tallene bruges i klimamodeller som fremskrivninger af, hvad der vil ske med havniveauet i fremtiden, siger Anders Bjørk.